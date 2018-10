I sindaci di Baricella e Malalbergo contro l'ampliamento della discarica: "Non serve"

“Parlo da sindaco, l’ampliamento della discarica non lo vogliamo, e metteremo in campo tutte le azioni affinché non venga realizzato. Sono passati anni da quel progetto approvato, e il tutto non può essere gestito in questo modo perché l’autorizzazione per quella tipologia di discarica non è più attuale, non è più di interesse per questa comunità che nel corso del tempo si è mostrata pronta a risolvere le varie situazioni, ma oggi non c’è più l’esigenza di realizzare quel progetto”. Le parole sono del sindaco di Baricella Andrea Bottazzi, che a BolognaToday ha affrontato il tema al centro dell’attenzione pubblica nella Bassa : l’ampliamento della discarica. Un argomento su cui si discute da anni, tornato alla ribalta dopo la notizia della possibile realizzazione dell'opera grazie al primo progetto che era stato già approvato, e che oggi vede sul fronte del “no” non solo il Comitato di cittadini, ma anche il sindaco Bottazzi che, nei giorni scorsi, ha pubblicato sul sito del Comune un lungo comunicato. L’ente pubblico, infatti, ha intenzione di presentare un ricorso al Tar contro il provvedimento di proroga “della vecchia e scaduta autorizzazione – si legge nella nota – per l’ampliamento della discarica di rifiuti solidi urbani di Baricella”, e può farlo entro i primi giorni di novembre. Hera, infatti, aveva cinque anni di tempo per realizzare il progetto di ampliamento approvato nel 2013, ma poco prima dello scadere dei termini, previsti a luglio, ha chiesto alla Regione una proroga, che gli è stata concessa, e adesso ha 21 mesi a disposizione. Ma il Comune di Baricella tira il freno a mano: “Rimane fermo il principio che la discarica è un impianto il cui impatto non è accettabile per il nostro territorio e la nostra comunità - spiega Bottazi nella nota stampa - e in tal senso intendiamo muoverci”. E ancora: “Alla cittadinanza chiediamo di continuare a supportare l'azione dell'amministrazione comunale su questo tema: l’unità è anche in questo caso la strada maestra per raggiungere il risultato auspicato”.

Chiara però, la replica di Hera: “Nel 2013 è stato approvato il progetto di ampliamento della discarica con il parere favorevole del sindaco di Baricella. Ad oggi è stato ripreso quel progetto ed è stata deliberata una proroga di 21 mesi per la sua realizzazione. Hera sta dando attuazione ad un progetto già approvato, considerando anche l’insufficienza della capacità impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che limita fortemente il servizio verso le imprese. Un problema su ampia scala riscontrato a livello nazionale, ripreso anche dai media nazionali che hanno puntato l’attenzione sul problema”.

Ma a schierarsi apertamente contro il progetto c’è anche il sindaco di Malalbergo, Monia Giovannini: “Avevamo detto “no” all’ampliamento della discarica e oggi ribadiamo questo concetto – sottolinea a BolognaToday il primo cittadino - A chi interessa questa discarica e soprattutto a chi interessano le opere compensative? L'amministrazione di Malalbergo continua ad essere contraria al progetto. Ambiente, salute pubblica e sicurezza non sono problematiche limitabili ad un mero confine, né amministrativo né fisico. E’ fondamentale approfondire questa situazione per il bene di tutti i cittadini indistintamente. La posizione del Comune di Malalbergo su questo tema è chiara, perché parliamo di un ampliamento che avrebbe delle ricadute anche sui territori limitrofi a quello di Baricella”.