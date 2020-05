Analisi sull’andamento del Covid-19 in Emilia-Romagna nel mese di maggio

Questo articolo analizza l’andamento del Covid-19 in Emilia-Romagna, nel mese di maggio, attraverso confronti settimanali. Gli aspetti su cui si focalizza sono: nuovi positivi nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna; tamponi diagnostici; deceduti e dimessi/guariti; attualmente positivi.

Prima di iniziare diamo uno sguardo alla situazione attuale grazie al seguente grafico che illustra la percentuale dei casi di infezione da Coronavirus in Emilia-Romagna suddivisi per setting assistenziale (isolamento domiciliare, ricovero ospedaliero, ricovero in terapia intensiva) e la percentuale di pazienti guariti e deceduti.

Il totale dei soggetti trovati positivi al Covid-19 in Emilia-Romagna, al 29 maggio, è di 27.739 con un tasso di guarigione del 72,36% e di letalità del 14,79%. Gli attualmente positivi sono il 12,85% di cui l’ 11,03% in isolamento domiciliare, l’1,55% ricoverato con sintomi, lo 0,27% in terapia intensiva.

Nuovi positivi nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna

I soggetti trovati positivi al Coronavirus si riducono notevolmente settimana dopo settimana. Si passa da 269 nuovi positivi, nella prima settimana di maggio, per la città metropolitana di Bologna, agli 87 dell’ultima settimana (influisce il + 30 del 28 maggio). Il risultato migliore si ha dal 15 al 21 maggio quando si sono riscontrati 70 contagiati. La tabella evidenzia, a livello settimanale, i nuovi positivi, la variazione, la media giornaliera.

In Emilia-Romagna dall’1 al 7 maggio si hanno 1.051 nuovi positivi con una media di 150 casi al giorno. Nella settimana dal 22 al 28 maggio i positivi risultano 284 con una media giornaliera pari a 41. Il totale dei casi registrati nei primi 28 giorni di maggio sono 2.265, ma quasi la metà, ossia 1.051, sono relativi alla prima settimana.

Tamponi diagnostici

I tamponi diagnostici sono quelli che servono a scoprire se una persona è infetta, escludendo così i successivi tamponi di controllo. La tabella mostra il numero di tamponi diagnostici analizzati, quelli positivi e negativi in valore assoluto e percentuale. E’ interessante notare come ogni settimana la percentuale di tamponi processati e con risultato positivo si riduca passando dal 5,5% del periodo 1-7 maggio all’1,7% del 22-28 maggio.

Deceduti e dimessi/guariti

Ottime notizie si intravedono anche dall’analisi dei decessi e dei guariti. Ogni settimana il numero di decessi diminuisce passando da 215, nel periodo 1-7 maggio, a 69 del 22-28 maggio. Nelle prime quattro settimane del mese il numero di dimessi/guariti è molto alto e pari a 7.535.

Attualmente positivi

L’alto numero di guariti permette di alleggerire il carico a livello ospedaliero e gli attualmente positivi calano notevolmente. Il primo maggio risultano 9.484 casi attivi, mentre al 29 maggio tale quota scende a 3.564, con una riduzione di 5.920.

I casi attivi si dividono in soggetti ricoverati con sintomi, in terapia intensiva, in isolamento domiciliare. La tabella mostra un calo del numero di persone in terapia intensiva da 197 del primo maggio a 76 del 29 maggio, dei ricoverati con sintomi da 2.112 a 429, per una riduzione totale del carico ospedaliero di 1.804 persone. I soggetti in isolamento domiciliare passano da 7.175 del primo maggio a 3.059 del 29 maggio.



Al 29 maggio dei soggetti attivi l’85,83% è in isolamento domiciliare, il 12,04% ricoverato con sintomi, il 2,13% in terapia intensiva. L’Emilia-Romagna è stata colpita pesantemente dal Covid-19: è la terza regione d’Italia come numero di casi positivi, dopo la Lombardia e il Piemonte, e seconda come numero di decessi.

Il mese di maggio, però, ha segnato una svolta importante nella battaglia al virus. L’analisi effettuata ha evidenziato alcuni aspetti molto importanti per la regione: la riduzione dei nuovi positivi settimana dopo settimana; la riduzione della percentuale dei tamponi diagnostici positivi; il calo del numero di decessi a livello settimanale e l’alto numero di guariti che ha permesso la notevole riduzione del carico ospedaliero e dei casi attivi. Quest’analisi dimostra un complessivo e marcato miglioramento che ci consente di guardare con un certo ottimismo al mese di giugno.

