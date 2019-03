Annarita Santantonio a capo della Polfer Emilia-Romagna

Da oggi, 26 marzo, Annarita Santantonio, Primo Dirigente della Polizia di Stato, ha assunto la Reggenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’EmiliaRomagna, con sede a Bologna, dopo un biennio di direzione delCompartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli - Venezia Giulia, con sede a Trieste.

Di origine salentina, 56 anni, sposata e con due figli, la dottoressa Santantonio, laureata in giurisprudenza a 22 anni, ha superato il concorso per Commissario nel 1988 e nel luglio 1989, al termine del 72° Corso di Formazione, è stata assegnata alla Questura di Palermo.

Dal 1991 al 2004 ha prestato servizio in numerosi e diversi Uffici della Questura di Messina; nel settembre 2004 è stata trasferita alla Questura di Bologna, ove ha svolto le funzioni dapprima di Dirigente del Commissariato Distaccato di San Giovanni in Persiceto e poi, per quasi tre anni, di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione. Con decorrenza 01 gennaio 2007 è stata promossa Primo Dirigente ed assegnata al Compartimento Polizia Ferroviaria di Bologna, ove ha rivestito la carica di Direttore

dell’Ufficio Secondo e Vice Dirigente per otto anni.Il 09 gennaio 2017 ha assunto l’incarico di Dirigente Supplente del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, ove ha prestato servizio sino a ieri.

Da oggi, è alla guida del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna.