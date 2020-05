Incendio alle antenne di Monte Donato, il Riesame ridimensiona le accuse, tutti scarcerati: corteo in centro

La notizia è arrivata proprio quando un corteo improvvisato di circa 200 persone stava sfilando in solidarietà con gli arrestati. Il Tribunale del Riesame ha revocato e ridimensionato le misure cautelari comminate in relazione a 12 persone ritenute dall'inchiesta 'Ritrovo' della procura come gli animatori di una rete eversiva, autrice dell'incendio alle antenne radio-tv di Monte Donato, nel dicembre scorso. Il gruppo, orbitante attorno all'area anarchico-insurrezionalista bolognese, è anche accusato di azioni violente e manifestazioni non autorizzate, attivo nelle istanze anticarcerarie e nel contrasto alla reclusione dei migranti.

I provvedimenti preventivi di restrizione della libertà personale però sono caduti davanti ai giudici che erano chiamati a riesaminare il caso, su richiesta della difesa, guidata dall'avvocato Ettore Grenci. Anche diversi capi di accusa sono stati ridimensionati, a partire proprio dal più pesante, ovvero l'associazione a deliquere a scopo eversivo. Ridimensionato anche l'incendio, in danneggiamento.

Delle sette persone finite in carcere, per quattro si è disposto per un obbligo di dimora, con divieto di allontanamento serale. Cadute le misure anche er altri destinatari dei provvedimenti.