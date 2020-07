A Pianoro il Covid ferma l'Antica Fiera e i Buskers: "Ci dispiace, ma preme la salute dei cittadini"

A Pianoro a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 sono stati annullati due tra i più importanti eventi del territorio: l'Antica Fiera di Pianoro del 15 agosto, e il Buskers Festival, che quest'anno era in programma dal 12 al 13 settembre.

Ad annunciarlo il Comune attraverso una nota: "Vista la natura degli eventi, che nelle passate edizioni hanno sempre riscosso un notevole successo, non sarebbe stato possibile garantire il distanziamento e il controllo atto a contingentare gli accessi dei visitatori, come previsto dalle linee guida di riferimento. si legge - In sostituzione dell’Antica Fiera di Pianoro si svolgerà un’edizione straordinaria del mercato settimanale. Con questa decisione si è voluto dare una risposta agli ambulanti del mercato settimanale che per alcuni mesi non hanno potuto lavorare, non avendo effettuato anche diverse date dei mercati domenicali (la 3^ domenica del mese). Questo è stato lo spirito con il quale si è deciso per il mercato straordinario il 15 agosto che si svolgerà nelle Vie Ariosto, Gramsci e dello Sport".

Così il sindaco Franca Filippini: “Ci dispiace molto dover rinunciare a questi eventi, ma in primis ciò che ci preme è la salute dei cittadini. Questa pandemia è ancora presente e sarebbe un peccato vanificare i sacrifici fatti sino ad oggi. Il mercato sostitutivo è stato deciso in quanto, ormai collaudato in questi ultimi tempi dalla riapertura, ci consente di controllare gli accessi e il flusso di persone".