Show cooking speciale: dietro i fornelli lo chef cieco Antonio Ciotola | VIDEO

Solidarietà e cucina si sposano con lo chef non vedente Antonio Ciotola, fra i migliori cuochi al mondo, protagonista di uno show cooking al centro commerciale via Larga.

Un'esperienza sensoriale promossa da NoLogo, in collaborazione con il centro commerciale Conad Vialarga e la Consulta del comune di Bologna. Presenti alla lezione dello chef, gli studenti dell'istituto alberghiero Ipsar di Casalecchio di Reno (prossimo 'Luigi Veronelli').

NoLogo è un marchio, utilizzabile come brand o sigillo di garanzia internazionale, registrato in 31 paesi e apponibile su oltre 200 prodotti o mercati, in settori che vanno dalla cosmesi alla pulizia della casa, dai prodotti ortofrutticoli e ittici ai prodotti per la cancelleria e cartoleria.

Le aziende che decidono di sposarne la filosofia stampando il sigillo 'Nologo' sui loro prodotti si impegnano a devolvere parte del ricavato in progetti a sfondo solidale.

Tra quelli già finanziati, la ricerca del professor Pietro Cortelli sull'evoluzione della Dbs nella malattia di Parkinson e la donazione di macchinari per la riabilitazione neuromotoria all'ospedale Sant'Orsola di Bologna.

Antonio Ciotola, ambasciatore di NoLogo, è uno chef nato a Pozzuoli che nel 2011 ha perso la vista per un incidente causato dallo scoppio di alcuni fuochi pirotecnici. Allora era già nelle Marche, nell'anconetano, dove gestisce la "Taverna degli Archi di Belvedere Ostrense".