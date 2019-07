Colpo di calore, nonnina sbaglia bus e si ritrova nel centro di Bologna

Su un autobus in via Indipendenza una donna in stato confusionale. Dalla centrale operativa, la notizia è stata trasmessa a una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile che si trovava in zona per un servizio di controllo del territorio.

All’arrivo dei Carabinieri, la donna, ha raccontato di essersi persa e di non riuscire a ritrovare la strada di casa. Dopo una serie di controlli, i militari sono riusciti a risalire all’identità della donna, 84enne di Castello d’Argile: in pratica era stata colta da un colpo di calore, era salita per sbaglio a bordo dell’autobus diretto a Bologna, allontanandosi di una trentina di chilometri da casa. Confusa, ma in buone condizioni di salute, la donna è stata visitata dai sanitari del 118 e successivamente affidata al figlio.