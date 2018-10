Scippò e spintonò anziana: la Polizia lo rintraccia e lo porta in carcere

La Polizia ha rintracciato e condotto in carcere un giovane, destinatario di un'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna, per uno scippo ai danni di una anziana 80enne, avvenuto nel luglio 2014.

Il ragazzo, ora 20enne ma minorenne all'epoca dei fatti, cittadino rumeno, è stato notato ieri sera in via della Manifattura, vicino all'omonimo complesso degradato della Manifattura Tabacchi. Su di lui, dichiarato colpevole di rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate in concorso, gravava una pena di due anni e un mese di carcere. Una volta accertatisi della sua identità, i poliziotti hanno condotto direttamente al carcere della Dozza.