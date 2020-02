Anziana si perde: trovata in centro in piena notte

I familiari avevano lanciato l'appello sui social network e sporto denuncia alle forze dell'ordine, ma fortunatamente, l'anziana signora è stata ritrovata. E' stata notata e riconosciuta da una pattuglia di vigilanti de "La Patria" mentre camminava in via dei Mille in piena notte.

Erano quasi le due della notte tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio, quando gli operatori, che stavano svolgendo un servizio di pattugliamento, hanno riconosciuto la donna sotto i portici in direzione di via Indipendenza. La pensionata mancava da casa, in zona San Donato, da circa dieci ore.

Le guardie giurate La Patria l’hanno avvicinata: l'anziana era molto spaventata e ha detto essersi persa, inoltre non aveva documenti né chiavi di casa. Gli operatori hanno quindi chiamato il 112: i Carabinieri hanno contattato il figlio che è arrivato in via Indipendenza e l'ha riaccompagnata a casa.