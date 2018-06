Violenze anziani, cittadini sotto shock: “Assurdo pensare che qui esistesse una casa degli orrori”

Quasi nessuno, a San Lazzaro, era a conoscenza dell’esistenza della struttura Il Fiore. Quando ieri, poco dopo le 12, si è diffusa la notizia dei sigilli posti dai Nas di Bologna per i maltrattamenti e le vessazioni che gli anziani ospiti erano costretti a subire, i cittadini erano increduli.

San Lazzaro sotto shock

“Passo spesso per la Croara e non mi ero mai accorto che ci fosse una struttura simile. Sono sotto schock per quanto è emerso. E’ assurdo pensare che ci fosse una casa degli orrori ” , racconta la signora Emanuela. “E’ difficile credere che accadesse tutto ciò e nessuno se ne fosse mai accorto, eppure per la Croara passa tanta gente”, commenta il sanlazzarese Michele.

Tra incredulità e stupore, Mario, residente in via Jussi, spiega: “Se ne sentono tante ma questa è davvero orribile. Immaginare che un proprio familiare possa vivere questa situazione fa venire i brividi”. E ancora: “Io, così come le persone con cui ho parlato, non sapevamo che era stata aperta una casa famiglia lì. Non è facile pensare tali maltrattamenti ai danni di persone anziane, meno male che sono intervenuti subito i carabinieri. Non c’è altro da commentare”.

Lunga, invece, la riflessione della signora Lucia: “Non oso immaginare quanta cattiveria e brutalità possano aver subito gli ospiti di quella casa famiglia, di cui quasi nessuno sapeva l’esistenza. Ho appreso la notizia al mattino, e pensare che qualcuno possa abusare delle proprie posizioni nei confronti di persone indifese genera rabbia e indignazione. Erano anziani che andavano protetti e accuditi, salvati solo grazie alle forze dell’ordine. Una notizia che mi ha lasciato sotto schok”.