Anziani in case protette, il Comune aumenta l'assegno di sostegno

Da gennaio gli anziani che vivono nelle case protette di Bologna e che sono ancora autonomi avranno più soldi in tasca. Il Comune ha infatti deciso di aumentare il contributo di sostegno per le proprie spese personali del 33%, arrivando al minimo Inps di 545 euro al mese.

La decisione, assunta dalla Giunta Merola, riguarderà in particolare "70 anziani con buona autonomia funzionale accolti nelle strutture che favoriscono le capacità degli ospiti, come gli appartamenti protetti", per i quali appunto "si incrementa la quota di reddito che rimane ogni mese nelle loro disponibilità". La delibera, spiegano da Palazzo D'Accursio, "interviene sul sistema di sostegno economico basato sull'Isee rivolto a coloro che sono accolti nelle case di riposo o strutture analoghe".

Introdotto due anni fa, il Comune ora ha deciso di apportare alcuni correttivi. "Consideriamo questo adeguamento necessario per garantire una tutela ancora maggiore a questi cittadini- spiega l'assessore al Welfare del Comune, Giuliano Barigazzi- e per consentire più equità e più efficacia dei nostri interventi".

I 70 anziani in questione, dunque, "da gennaio potranno contare sul minimo Inps, pari a 545 euro al mese", con un incremento del 33% rispetto alla quota precedente, "coerentemente con le valutazioni del servizio sociale". Lo stesso riconoscimento economico sara' garantito anche alle coppie nelle quali un solo coniuge sia ospite di una struttura residenziale. Se la persona a domicilio è senza reddito o con una quota inferiore al minimo Inps, il Comune assicura il contributo per evitare che le spese per l'assistenza mettano l'anziano in condizione di indigenza. In questo modo, spiega Palazzo D'Accursio, "si risolve l'inefficacia dell'Isee nel descrivere la situazione economica dei coniugi separati dal ricovero in struttura". (San/ Dire)