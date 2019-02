Botte e abusi su anziani, parla il sindaco: "Giorno doloroso"

Una comunità sconvolta e incredula, innanzitutto vicina agli ospiti della casa famiglia che hanno subito maltrattamenti e violenze da parte del personale, ora agli arresti. Così Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro, descrive la sua cittadina scossa dall'indagine che ha portato al sequestro della casa di riposo 'Il Fornello".

Anziani maltrattati: parla il Sindaco Santoni

"Ieri sera si è consumata la giornata più triste e dolorosa della mia esperienza amministrativa che ha portato alla chiusura di una comunità alloggio situata nel nostro territorio. Le ipotesi di reato sono pesanti: maltrattamenti e abusi. I sospetti iniziali sono stati confermati dalle intercettazioni ambientali che i Carabinieri di San Benedetto Val di Sambro e del Nucleo Operativo Radiomobile di Vergato avevano installato all’interno della struttura. Il trasferimento degli ospiti, a cui ho partecipato personalmente assieme a tutti i soggetti coinvolti, è terminato nella tarda serata di ieri.

Anziani maltrattati: dentro la casa degli orrori

Niente in apparenza faceva immaginare che la struttura potesse nascondere una tale situazione - continua il sindaco-, ringrazio i Carabinieri della Compagnia di Vergato e della Stazione di San Benedetto Val di Sambro che con il loro impegno e i loro controlli accurati, hanno portato a termine questa operazione.

Non solo io, ma tutta la comunità è sconvolta e vicina agli ospiti e alle loro famiglie, ospiti che sono stati immediatamente visitati e trasferiti in altre strutture del territorio che, in un’ottica di solidarietà, si sono immediatamente rese disponibili con posti letto ed assistenza . Operazione - conclude - terminata in tarda serata e resa possibile anche dall’impegno profuso dall’intero sistema dei servizi sociali e sanitari territoriali, che ringrazio".