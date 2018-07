Maltrattamenti in casa anziani, tutti assolti: 'Il fatto non sussiste'

Tutti assolti gli imputati al processo che li vedeva accusati di presunti maltrattamenti, negligenze igieniche e percosse ai danni degli anziani ospitati in una casa protetta di via Malvezza.

Il giudice del Tribunale di Bologna ha sentenziato che il fatto non sussiste. Per gli ospiti della struttura era scattata una indagine dei carabinieri dopo un controlo di routine nel 2010. La Procura aveva poi formulato l'ipotesi di accusa: tra le contestazioni vi era quella di aver lasciato alcuni tra il centinaio di ospiti accuditi al caldo e in condizioni di scarsa igiene. Una ipotesi che non ha retto davanti al giudice del Tribunale.