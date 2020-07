Giardino del Ghisello, donna picchia anziani con un ombrello: "Nessun rapporto con loro e nessun motivo"

Una donna di origini polacche classe '82 ha aggredito, nella giornata di ieri, degli anziani che si trovavano al Giardino del Ghisello, in via Donati, zona Santa Viola. Non appena la segnalazione è arrivata alla Polizia una volante si è precipitata sul posto, dove ha effettivamente identificato la donna, in stato di agitazione. Poco prima se l'era presa con due pensionati che non le avevano fatto nulla e che se ne stavano tranquillamente seduti al parco.

Fermata, la 38enne, non è stata affatto collaborativa ed è infatti stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e percosse. Le due vittime dell'aggressione hanno confermato che non c'era stata alcuna discussione o lite e che non si conoscevano.