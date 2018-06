"Casa degli orrori", anziani ricollocati tra Pianoro e Bologna

In seguito all’operazione Fiore Velenoso dei Nas, che ha portato al sequestro della casa-famiglia Il Fiore in via Croara a San Lazzaro e ad alcuni arresti, gli anziani ospiti che per mesi avrebbero subito soprusi e vessazioni, sono stati immediatamente trasferiti.

Il Comune di San Lazzaro, che ha speso parole severe sui fatti, ha fornito subito due assistenti sociali che, fin dal mattino, hanno collaborato al loro trasferimento: gli anziani, infatti, erano sia di San Lazzaro che di Bologna. I primi sono stati portati presso una struttura di Pianoro, e i secondi ricollocati in case famiglie di Bologna.

San Lazzaro è il Comune capofila del Distretto socio sanitario che, sull’intero territorio, vede ben 16 case famiglie.

Ospiti legati e sedati, i carabinieri raccontano l'orrore - VIDEO