Anziano si allontana da casa: i vigili del fuoco lo ritrovano dopo tre giorni

È andata a buon fine la ricerca dei vigili del fuoco che dalle prime ore del pomeriggio erano sulle orme di un anziano scomparso da tre giorni. Intorno alle 18, grazie al lavoro dei vigili del fuoco, sia con l'elicottero che con squadre a terra, l'uomo, residente a Castiglione dei Pepoli, è stato ritrovato in località Querciabella.

In ciabatte e in buonissime condizioni fisiche, per precauzione è stato portato all'ospedale Maggiore.Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.