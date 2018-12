Via Pellizza da Volpedo: anziano derubato dopo prelievo da 1500 euro

Prima un'ombra dietro di lui, poi l'amara sorpresa: il portafoglio era sparito. Disavventura ieri mattina per un 90enne bolognese, che è stato derubato dopo aver effettuato un corposo prelievo alle poste, di circa 1500 euro.

Secondo quanto riferito alla Polizia, l'anziano si sarebbe accorto del furto solo a fatti avvenuti. Il malvivente, di cui si ha una sommaria descrizione, avrebbe agito mentre il signore stava sbloccando la bicicletta in via Pellizza da Volpedo, dopo il prelievo all'ufficio postale. La somma era stata inavveritamente lasciata in una busta di plastica, caricata a tergo della bicicletta. E' verosimile che il malvivente tenesse d'occhio la sua vittima da prima del furto.