'Scusi, cerca una badante?': lo spintona e poi lo rapina

E' stato avvicinato con una scusa e poi rapinato dell'orologio. Un 78enne è stato vittima di una coppia di aggressori, che lo hanno tratto in inganno mentre era a passeggio in strada, a Zola Predosa. A riportare la vicenda è Il Resto del Carlino. Una donna, descritta come in carne e sulla trentina, ha avvicinato il signore e, con la scusa di chiedere se sapesse di qualcuno che cercava una badante, si è offerta di lasciare il numero di telefono.

Non appena però dal 78enne è spuntato l'orologio di valore, la donna ha cambiato atteggiamento: ha spintonato l'anziano mentre con un braccio tratteneva l'orologio. Il signore è caduto a terra, cercando però di trattenere la donna che invece ha guadagnato la fuga, salendo in una auto presumibilmente guidata da un complice. Della vicenda sono stati informati i Carabiniei di Zola. L'uomo invece si è fatto visitare al pronto soccorso di Bazzano, riportando diverse contusioni.