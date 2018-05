Anziano rapinato all'uscita dall'ospedale: buttato a terra e derubato dei contanti

Anziano rapinato in zona ospedale Maggiore. La vittima un 76enne, buttato a terra e minacciato nelle pertinenze del parcheggio del nosocomio bolognese, da parte di due giovani stranieri.

A riportare la notizia è Il Resto del Carlino: il 76enne, secondo quanto riportato nella denuncia presentata e ora sul tavolo della Procura, sarebbe stato avvicinato da un ragazzo straniero in prossimità della fermata del bus, il quale avrebbe chiesto inizialemente una questua. L'anziano a quel punto avrebbe accettato di donare circa 15 Euro, ma è stato portato con una scusa in un luogo appartato nella vicina area verde. Un complice del giovane sarebbe poi entrato in azione: insieme avrebbero buttato a terra alle spalle l'anziano, per poi prendergli un borsello -con dentro circa 250 Euro- e anche un anello, minacciando la vittima di spezzargli un braccio.