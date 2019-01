Anziano scomparso, quinto giorno di ricerche: ancora nessuna traccia dell'80enne

Ancora nessuna traccia di Gianni Boldini, l'80enne scomparso ormai cinque giorni fa nei boschi tra Bologna, Sasso Marconi e Pianoro. Vigili del fuoco e Soccorso Alpino hanno ripreso in mattinata le ricerche del signore, di cui l'ultimo avvistamento è collocato al quadrivio di Badolo, vicino al Contrafforte Pliocenico nel comune di Sasso Marconi.

Boldini, passeggiatore apppassionato, poco prima di perdersi sarebbe riuscito a utilizzare il telefono. La moglie, nel frattempo, non vedendolo arrivare ha allertato il 112. La cella del telefono, probabilmente ora scarico, ha agganciato la cella di Vergato: un dettaglio che però non colloca precisamente la posizione del disperso. Il raggio di azione infatti si estende per chilometri. In supporto alle ricerche, i Vigili del fuoco che hanno assieme agli altri soccorritori allestito la base operativa a Sabbiuno, hanno messo in campo anche un drone per la ricerca nelle aree più impervie.