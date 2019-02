Anzola, lavoro nero in hotel: 9mila euro di multa al titolare

Una serie di controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli esercizi pubblici e alle attività ricettive, ha portato a scoprire diverse irregolarità in un albergo di Anzola Emilia.

Il servizio, eseguito in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna, gli Agenti della Polizia Municipale “Unione Terre d’Acqua” e il personale tecnico del Comune di Anzola Emilia, è terminato con la contestazione di una sanzione di 9.000 euro nei confronti del titolare. L’uomo, 63enne italiano, è stato sanzionato per aver consentito a tre persone di lavorare in “nero” all’interno del suo albergo.

La struttura era inoltre stata ampliata senza autorizzazione amministrativa. Per questo motivo, il 63enne è stato segnalato all’autorità competente in materia per “abuso edilizio”.