Esplosioni ad Anzola ed Argelato: due colpi al bancomat nella notte

I ladri questa notte hanno preso di mira due sportelli bancomat ad Anzola ed Argelato. Il primo "colpo" alle 4, quando a saltare è stato lo sportello della Banca di Bologna sulla via Emilia ad Anzola, grazie alla tecnica della "marmotta" esplosiva inserita nell'erogatore di denaro. Sono intervenuti i carabinieri, ma il ladri sono fuggiti in auto. Il bottino è da quantificare.

Poco più tardi, alle 5.30, i bancomattari si sono diretti all'agenzia Bper di Argelato, in via Galliera. Avevano appena iniziato il "lavoro", quando è arrivata la vigilanza, così sono stati costretti ad abbandonare. Anche in questo caso indagano i Carabinieri.