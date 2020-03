Serata latina durante ordinanza anti-coronavirus, prima denuncia per titolare bar

Il titolare di un bar a Lavino di Mezzo, frazione di Anzola Emilia è stato denunciato per inottemperanza di un provvedimento dell'autorità, in seguito a una festa, organizzata nel locale nonostante il divieto per gli eventi imposto dalle ordinanze per la lotta alla diffusione del coronavirus.

I Carabinieri hanno messo sotto la lente in particolare la serata danzante della notte tra venerdì 28 e sabato 29 febbraio, poi ampiamente riportata sui social, dove si è tenuta una festa a tema latino-americano. L'uomo, un residente del posto di 39 anni, ha ricevuto dai carabinieri una denuncia penale per la violanzione dell'articolo 1 comma 2 lettera a dell'ordinanza del ministero della Salute della Regione Emilia-Romagna. Si tratterebbe del primo provvedimento di questo tipo nel bolognese per violazione al divieto di tenere eventi, concerti e feste all'interno del territorio bolognese.