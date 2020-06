Anzola: parte un colpo di carabina e colpisce l'amico

Alle 17.00 di oggi 2 giugno, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bologna Borgo Panigale sono intervenuti presso l'abitazione di un uomo di 55 anni, ad Anzola dell'Emilia, colpito da un colpo di carabina calibro 22 al braccio e all'addome,

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il colpo sarebbe partito per cause presumibilmente accidentali dall'arma in mano a un amico. Da una prima ricostruzione, il 55enne stava mostrando l'arma acquistata da poco all'amico, il quale nel maneggiarla ha esploso accidentalmente un colpo, che ha oltrepassato il braccio del proprietario, colpendolo all'addome. Il ferito è stato trasportato in codice 2 all'ospedale Ospedale Maggiore con l'ambulanza del 118.