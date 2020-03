Anzola, tossicodipendente in crisi di astinenza: "Mi faccio giustizia da solo" e tira fuori la pistola

In periodo di quarantena è difficile evidentemente anche reperire gli stupefacenti, tanto che oggi 17 marzo alle ore 12,30 circa, ad Anzola Emilia un tossicodipendente di 51 anni, in piena crisi di astinenza, ha telefonato alla Stazione dei Carabinieri minacciando di “farsi giustizia da solo” usando una pistola che era riuscito a procurarsi.

La pattuglia si è recata presso l’abitazione dell’uomo insieme ad un’auto in tinta civile della Sezione Operativa della Compagnia di Borgo Panigale. Alla vista dei Carabinieri il 51enne è uscito fuori di casa puntando l'arma verso i militari.

I Carabinieri della della Sezione Operativa in abiti civili sono però riusciti ad avvicinarlo di soppiatto, a disarmarlo e a immobilizzarlo. Una volta messo in sicurezza, si è deciso di far eseguire un Trattamento Sanitario Obbligatorio, viste le condizioni di incapacità di intendere e volere in cui versava il fermato. La pistola è risultata essere una riproduzione prova del tappo rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni BolognaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di BolognaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery