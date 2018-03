Rapinavano ragazzini e donne per strada, in manette grazie alle telecamere

Prendevano di mira ragazzini e donne sole per strada, per poi rapinarli. I Carabinieri di Anzola Emilia hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di due pluripregiudicati: si tratta di C.A., 39enne di Aversa, e C.P., 35enne, originario di Modena.

Secondo i militari i due, nel mese di ottobre scorso, hanno perpetrato 3 rapine di telefoni cellulari nei confronti di altrettanti ragazzi minorenni, oltre che un tentativo di rapina nei confronti di una donna.

La tecnica utilizzata era semplice quanto efficace: i malviventi, una volta avvicinate le vittime con una scusa banale, afferravano loro i polsi e le strattonavano fino all'impossessarsi dei loro telefoni cellulari e quant’altro di valore in loro possesso.

I Carabinieri sono arrivati ai due, catturati dopo che il Gip ha avvallato le richieste del Pm di turno, attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale e di alcuni esercizi commerciali presenti nella zona. Incrociate le informazioni con le testimonianze dettagliate dei passanti e delle vittime.