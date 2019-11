Tre uomini incappucciati tentano il colpo alle Poste di Anzola Emilia

Alle due circa della scorsa notte i Carabinieri della stazione di Anzona Emilia e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bologna Borgo Panigale sono intervenuti presso l'ufficio postale di via Bonfiglioli, dove, poco prima, tre soggetti con il viso coperto avevano tentato di manomettere lo sportello del bancomat.

Molto probabilmente, secondo gli uomini dell'Arma, lo scopo era quello di posizionarvi la cosiddetta "marmotta" per farla poi esplodere, ma non sono riusciti nell'intento. I malfattori hanno desistito probabilmente per il sopraggiungere dei Carabinieri, che sono arrivati nell'arco di pochissimo.