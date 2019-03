Abbandono rifiuti ad Anzola: il sindaco Veronesi pubblica le foto

"Lo avevamo promesso e lo abbiamo mantenuto". Il sindaco di Anzola Giampiero Veronesi su un post Facebook pubblica le foto di chi abbandona i rifiuti nel suo comune.

"Abbiamo pazientato il più possibile per non risultare eccessivamente repressivi - spiega Veronesi - abbiamo spiegato e condiviso con la cittadinanza ogni dettaglio della raccolta differenziata e della tariffa puntuale con una moltitudine di comunicazioni, riunioni, incontri pubblici, ecc. Le scuse per chi abbandona i rifiuti, quindi, sono abbondantemente finite".

Nel territorio comunale sono state installate diverse telecamere "segrete" che variano periodicamente "e abbiamo comunicato ai cittadini questa decisione - continua il primo cittadino - abbiamo filmato gli abbandoni e, come avevamo promesso, li divulghiamo ora alla cittadinanza".

Il primo abbandono è stato filmato in una via di Anzola: si tratta di una persona a bordo di un SUV grigio. Il secondo abbandono è stato filmato in una via di Lavino: si tratta di una persona a bordo di un’utilitaria bianca: "Questi soggetti si beccheranno una sanzione che, per ciascuno, andrà da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 600,00 euro. Da ora in avanti sarà sempre adottato questo metodo, su tutto il territorio anzolese e per tutti coloro che verranno filmati, senza alcuna eccezione", sottolinea il sindaco che ringrazia il comandante della PM di Terredacqua Andrea Piselli, il presidio PM di Anzola Emilia, coordinato da Mauro Querzé, l’area tecnica del Comune di Anzola, coordinata dall’arch. Aldo Ansaloni, all’assessore Loris Marchesini, e da ultimo, ma non ultimo, il centro sociale Amarcord (presidente Luigi Zocca) di Ponte Samoggia "che ha donato parte delle telecamere (e che ora può verificarne ed apprezzarne l’utilità concreta)".