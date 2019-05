Incendio ad Anzola: camion a fuoco nel parcheggio

Un autoarticolato è andato a fuoco nella notte all'interno del deposito della cooperativa di trasporti CTA, nella zona industriale di Anzola dell'Emilia.

Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, ma potrebbe essere stato un cortocircuito a provocare il rogo. Tre squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per diverse ore per domare le fiamme, visto che all'interno dell'autoarticolato, tra i vari prodotti, vi erano anche bombolette spray che hanno provocato delle piccole esplosioni. Al momento non si registrano feriti.