Incendio ad Anzola: camion in fiamme sulla provinciale, traffico a singhiozzo

Il rimorchio di un camion è andato parzialmente a fuoco questa mattina mentre percorreva la Sp2, ad Anzola. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, probabilmente originatesi da un malfunzionamento all'impianto frenante. La polizia locale Terre D'Acqua è rimasta sul posto per il tempo necessario a effettuare i rilievi e a dirigere il traffico stradale, che ha proceduto a singhiozzo per alcune ore. Il rimorchio danneggiato e non in grado di spostarsi autonomamente, dovrà essere rimosso con un mezzo speciale.