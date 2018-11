Incendio ad Anzola: fiamme nel deposito auto rottamate, si ipotizza il dolo

Incendio senza feriti, ma di probabile origine dolosa quello generatosi l'altra notte in un deposito di auto rottamate di Anzola. I Vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere le fiamme sviluppatesi intorno alle due di notte tra le carcasse di auto e penumatici. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un rogo di origine dolosa. L'area fu messa sotto sequestro per irregolarità sullo smaltimento dei rifiuti, da parte dei Carabinieri.