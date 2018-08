Incendio ad Anzola: in fiamme fienile, una notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Un grosso incendio si è sviluppato nel territorio di Anzola dell'Emilia intorno alle 19.30. A prendere fuoco un capannone di 1400 adibito allo stoccaggio di 3500 rotoballe di fieno presso un'azienda agricola, situata in via Sparate.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco arrivati dai distaccamenti Dante Zini, San Giovanni, Bazzano e dalla Centrale di Bologna con 25 unità operative e 7 mezzi antincendio tra cui 1 autobotte da 25000 litri d'acqua: l'incendio è stato circoscritto, impedendo che le fiamme si propagassero alle altre strutture adiacenti.

Per precauzione sono stati trasferiti tutti gli animali delle stalle vicine a luoghi piu distanti e sicuri. Le cause che hanno provocato l'incendio sono in corso di accertamento, le squadre attualmente stanno ancora operando e si prevede che l'intervento continuerà tutta la notte e oltre. ù

Gallery