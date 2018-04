L'amore per gli animali su un'Ape: il sogno di Marika in giro su tre ruote

Per Marika è un sogno che si realizza e infatti lo ha chiamato "Pet's Dream", formula in cui animali significa esseri speciali il cui benessere va tutelato. Lo ha messo su tre ruote e lo sta portando in giro per la provincia sulla sua Ape arancione: "Per me non è solo lavoro, non è commercio, ma un mezzo per potermi rapportare direttamente con le persone scambiando esperienze, idee, opinioni e per poter consigliare prodotti sani e naturali per la tutela e il benessere dei nostri amici a quattro zampe" racconta la quarantenne bolognese.

Quando è nata l'idea e in quanto tempo l'hai realizzata? "L'idea mi frullava in testa da tempo, dopo 10 anni di volontariato che ho svolto per fare qualcosa per gli animali nel mio piccolo, sono riuscita a ideare una formula di pet shop diversa da un negozio qualsiasi in primis perchè credo nella salvaguardia degli animali, esseri troppo spesso incompresi. Dal momento in cui ho deciso cosa fare in tre mesi ho trovato il mezzo e l'ho personalizzato. E' stato un bell'investimento, ma ne è valsa la pena".

Quindi giri per le fiere e vendi...quali tipi di prodotto? "Esatto, con la mia Ape TM del 2005 (che è stato tanto difficile trovare ed adeguare allo scopo) mi muovo fra mercati cittadini e fiere o sagre per proporre snack e biscotti prodotti da laboratori artigianali, adeguati a tutti i tipi di cani/gatti (anche i più sensibili e intolleranti) nonché a una linea di giochi naturali, atossici e biodegradabili che se ingeriti non creano occlusione intestinale. Un'attenzione in più insomma, sviluppata a 360°".

