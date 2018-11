Fa l'aperitivo e approfitta del buffet, poi però non vuole pagare il conto

Si è goduto l'aperitivo e ha approfittato del buffet del locale cercando poi di uscire senza pagare la consumazione. È stato a quel punto che dal bancone del Lab16, un bar di via Zamboni, è partita la chiamata alla Polizia. All'arrivo degli agenti il soggetto, nato in Marocco nel '99, è stato denunciato per insolvenza fraudolenta.