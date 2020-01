Appartamento all'asta a Bologna: ma l'annuncio è una truffa

Una bella casa a Bologna e per giunta all'asta, quindi a un prezzo conveniente, ma si trattava di una truffa. La Guardia di Finanza di Fermo, dopo la denuncia di una coppia, ha scoperto una vendita fittizia di immobili all’asta: è stato denunciato un uomo che, in qualità di delegato e fiduciario, ha pubblicato, su un sito internet creato ad hoc, un falso annuncio in cui pubblicizzava la vendita all’incanto di un appartamento a Bologna, con tanto di perizie, planimetrie, documenti catastali, fotografie e provvedimenti giudiziari. I documenti, in realtà, si riferivano solo in parte alla casa messa in vendita.

La coppia marchigiana si è fidata e ha versato con bonifico bancario circa 15mila euro, il 10% del prezzo pattuito come caparra per l’acquisto dell’abitazione. L’acconto è finito sul conto corrente gestito dal truffatore che, passato all’incasso, ha subito rimosso dal web ogni traccia dell’annuncio. Le indagini hanno portato alla luce l’inesistenza dell’asta: l’immobile, infatti, non era mai stato messo in vendita. L’uomo, residente e Carmagnola, nel Torinese, è stato denunciato per truffa: rischia la reclusione fino a 3 anni e oltre mille euro di multa.

A ottbre del 2019, i Carabinieri avevano scoperto una serie di annuncia-truffa su immobili in affitto, su noti siti internet, a Bologna e in altre città italiane.