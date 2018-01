Appello ai ladri: "Vi siete portati via tutto, ridatele il suo pappagallino"

Carmela lo adora, tiene a lui come fosse un figlio. Gli parla, lo tiene in mano, lo bacia: si tratta di un piccolo pappagallo di razza Kikiriki che però adesso non è più con lei visto che i ladri che le hanno svaligiato casa il 6 gennaio si sono portati via persino lui, con tutta la gabbietta.

Uno shock per Carmela, che adesso è disperata, come tutti coloro che le vogliono bene. Il furto è avvenuto in via Mattei ed è grazie al web che questo appello si sta spargendo fra gruppi Facebook che trattano animali smarriti e passaparola via Whatsapp.

E' stata sporta regolare denuncia ai Carabinieri e descritti gli eventi: i topi d'appartamento sarebbero entrati dal terrazzo, rubato un televisore, un computer e poi lui, il piccolo Jo Jo. Ora non resta che sperare che l'appello arrivi anche a loro e che si rendano conto di quanto possa essere importante per Carmela restituirle in qualche maniera il suo piccolo amico pennuto.

