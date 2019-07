Cade dalla mountain bike, biker ferito al Corno\VIDEO

Stava facendo un gita in mountain bike, insieme ad amici, nel comprensorio Corno alle Scale, in zona rifugio Sasseto, quando per cause ancora da accertare è caduto. Così un uomo di 45 anni residente a Sesto Fiorentino si è procurato una frattura alla gamba. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso al Maggiore di Bologna.

A dare l'allarme, prima delle 12, sono stati gli stessi amici dell' infortunato. Sul posto, una squadra del Soccorso alpino e Speleologico stazione Corno alle Scale e l'ambulanza di Lizzano in Belvedere e un elicottero del 118.