Da Bologna a Fiesole attraverso la Via degli Dei: l'esperienza di 6 ipovedenti

Da Bologna a Fiesole dopo aver percorso la Via degli Dei. Protagonisti sei persone ipovedenti che si sono messi in cammino per la Toscana, dopo essersi incontrati in Piazza Maggiore.

Un trekking a dir poco duro per Mirella e Bruno, Massimo e Nadia, Dario e Luigina, partiti il 14 maggio da Piazza Maggiore. A capeggiare il gruppo Stefano Fazzioli, GAE , guida ambientale escursionista dell’Emilia-Romagna, insieme a Dario Sorgato di Noisy Vision ONLUS che ha intrapreso quest’avventura grazie all’organizzazione di AppenninoSlow, il tour operator specializzato, coprogettista insieme all’associazione.

Il gruppo è arrivato ieri a Fiesole, ma è solo l’inizio, perché ora seguiranno altri due trekking a settembre. Le iscrizioni sono aperte e le adesioni finora provengono per lo più da paesi del nord Europa , come Norvegia, Finlandia, Danimarca.

Per questo si cercano anche accompagnatori che, in forma volontaria, possano guidare nuove avventure. Per gli interessati contattare Appennino Slow scrivendo a info@appenninoslow.it o chiamando il numero 339 828 3383.

Gallery