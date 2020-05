L'Appennino senza l'uomo è spettacolare: il teaser di "Mountain Lockdown" | VIDEO

Fine febbraio 2020, la pandemia di Covid-19 avanza e qualche settimana dopo, l'11 marzo, scatta il lockdown: la chiusura (quasi) totale del paese. La natura si riprende se stessa, (quasi) tutti sono in casa, nessun piede calpesterà le montagne per lungo tempo.

Nasce così Mountain Lockdown, una produzione di Cervelli in Azione in collaborazione con AirPixel, un documentario sulla montagna nato per rispondere ad una domanda: "Com'è la montagna interdetta all'uomo?". E così, per documentarlo, gli autori sono stati sull'appennino tosco-emiliano – le immagini sono quelle raccolte in questo primo teaser –, alle Cinque terre, sulle Alpi Apuane e sulle Piccole Dolomiti.

"Abbiamo aspettato quaranta giorni prima di tornare lassù – scrivono gli autori – e siamo entrati dalla porta di servizio, in punta di piedi. Abbiamo scelto sentieri accessibili e di solito molto frequentati anche in questa stagione. Non vedremo quindi l'alta quota che presenta ancora condizioni invernali. Le immagini, i suoni, i rumori della natura e qualche voce umana sono i protagonisti di questa narrazione che è cronaca. I teaser del progetto saranno pubblicati in quattro puntate nel corso del mese di maggio, e per la fine di maggio sarà realizzato il documentario".