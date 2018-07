L'Appennino piace ai bolognesi: boom di case-vacanza in affitto

Ormai da qualche anno, i bolognesi scelgono il nostro Appennino per trascorrerel le vacanze estive. Quasi un bolognese su due, quindi, secondo Confabitare, non si allontana molto da casa. E’ stato rilevato un aumento del 5% fra coloro che hanno scelto di salire dalle Due Torri nella montagna bolognese.

“Nel giugno 2017 si è registrato un afflusso di 174.319 bolognesi - spiega Alberto Zanni, Presidente nazionale di Confabitare. – Nel 2018 fin’ora ne abbiamo registrati già 182.120, con un aumento quindi di circa 7.801 unità.” Dalla ricerca emerge inoltre che è aumentata la percentuale dei bolognesi che decidono di trascorrere alcuni giorni di vacanza sul nostro Appennino: il 53% vi trascorrerà almeno tre giorni (+ 1,2% rispetto al 2017) ed il 38% vi trascorrerà almeno quindici giorni (+2,8% rispetto al 2017)

I comuni che hanno fatto registrare il maggior afflusso di villeggianti sono Gaggio Montano, Porretta Terme e Castel d’Aiano, ma immediatamente a ruota ci sono tutte le altre realtà appenniniche.

Sono in costante crescita, nella fascia appenninica, i dati relativi alle famiglie che prendono in affitto alloggi.

Le tendenze in atto rilevano una crescita pari al 3,5% di presenze delle famiglie che hanno preso in affitto le case. A Giugno dell’anno scorso si contavano almeno 67.000 presenze; ad oggi sono già salite oltre quota 70.000.

Trascorrere qualche giorno nelle località del nostro Appennino è alla portata di tutte le tasche: ecco una guida delle 5 mete low cost.