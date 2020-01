Furto all'Apple Store di via Rizzoli: strappa i cavi con i denti e ruba due telefoni

E' stato arrestato dalla Polizia in pieno centro un cittadino marocchino di 19 anni, che ha alle spalle diversi precedenti.

Nel primo pomeriggio di oggi è entrato nel negozio Apple di via Rizzoli, ha adocchiato due iPhone da oltre mille euro cadauno, ha dunque strappato con i denti i cavi che li tenevano ancorati ai mobili di appoggio e li ha portati via.

I dipendenti hanno chiamato la Polizia che è arrivata sul posto in pochi minuti e, quando il ladro ha visto la volante, si è dato alla fuga. E' stato fermato in via orefici dopo un lungo inseguimento a piedi.