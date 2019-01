'Apriamo i porti, disobbediamo alla barbarie': centinaia di persone al presidio in Piazza

"Chiediamo alla Bologna che non si rassegna all’odio di mobilitarsi ed essere in Piazza Maggiore sabato 5 Gennaio alle ore 16:00". E' lo spirito del presidio di oggi per chiedere l’apertura di un porto sicuro per le navi di Sea-Watch e Sea-Eye.

Non solo a Bologna, ma in tante altre città italiane, si manifesta per far sbarcare 49 migranti, soccorsi qualche giorno fa dalle imbarcazioni di due ong tedesche, e approdati a Malta, dopo due settimane di navigazione, ma senza possibilità di sbarco.

Alle 17 è partito il corteo per le vie del centro: da via Ugo Bassi, verso Piazza Malpighi.

Ieri sera il vice-premier Luigi Di Maio ha chiesto di far sbarcare subito donne e bambini: "Li accoglieremo", ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini, con un un twitt, ha ribadito: "Io non cambio idea".

Alla manifestazione partecipano esponenti di Libera, Verdi, Sgb, Tpo, Labas, oltre a Coalizione Civica.