Ai domiciliari dopo il blitz anti-droga, finisce di nuovo in manette dopo 48 ore

Non era stato riconosciuto dal giudice l'arresto in flagranza ed era ai domiciliari, ma a distanza di 48 ore le cose parrebbero nuovamente essersi aggravate per uno dei presunti componenti di una banda di spacciatori, colpita nei giorni scorsi dall'operaizone Aquarius dei carabinieri di Bologna.

Una recente nuova perquisizione infatti è stata disposta dal pm Roberto Ceroni nell'ambito dell'inchiesta sull'associazione di spaccio al dettaglio di polvere bianca che agiva tra Bologna e il fiorentino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel magazzino del noleggio auto di cui è titolare uno degli arrestati, un 23enne di origini calabresi è stato rinvenuto un panetto del peso di 103 grammi di cocaina, poi trovata pura al 73 percento. L'uomo quindi, è stato nuovamente arrestato, e questa volta è stato portato direttamente in carcere.