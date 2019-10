Zuppi diventa Cardinale, oggi il concistoro convocato da papa Francesco

L’arcivescovo Matteo Zuppi oggi diventa cardinale. La nomina si inserisce nella lunga tradizione di cardinali a Bologna e dopo alcuni anni di attesa questa scelta segnala anche lo speciale rapporto di monsignor Zuppi con Papa Francesco, che lo ha inviato Arcivescovo a Bologna nel 2015. La nomina è anche un riconoscimento della plurisecolare fedeltà della Chiesa di Bologna alla Sede Apostolica.

Monsignor Zuppi sarà a Roma nel primo pomeriggio e alle 16, alla basilica di San Pietro, avverrà il concistoro: saranno 13 i nuovi cardinali. Il viaggio non lo farà da solo: saranno infatti circa 300 i bolognesi che lo accompagneranno in questa giornata importante. A Bologna la nomina verrà celebrata il 13 ottobre con una messa di ringraziamento.

Zuppi è stato raggiunto dalla notizia a Lourdes, dove guidava il pellegrinaggio diocesano nell'ambito di quello regionale con oltre ottocento persone. "Ringrazio il Papa per la fiducia e la stima - ha detto ricevendo la notizia - È un riconoscimento per tutta la Chiesa di Bologna, per la Comunità di cui faccio parte da tantissimi anni, ed è anche una grande responsabilità. Il cardinale veste di rosso perché deve testimoniare fino al sangue. Ecco, speriamo di essere buoni testimoni del Vangelo".