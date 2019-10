Arena del Sole, ok ai lavori di restauro e consolidamento del portico

La Giunta guidata dal Sindaco Virginio Merola, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Virginia Gieri, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro e consolidamento del portico del Teatro Arena del Sole in via Indipendenza.

Un arco del portico a sinistra dell'ingresso principale dell'Arena del Sole - fa sapere l'Amministrazione- "era già stato messo in sicurezza nel 2015 dall'Amministrazione, proprietaria dell'immobile dal 1984, per alcuni distacchi causati dall'infiltrazione d'acqua provenienti dalla terrazza superiore, di proprietà privata. In fase di progettazione dell'intervento, è stata riscontrata la necessità di un consolidamento della volta, oltre che dell'arco, e di una pulitura delle superfici interessate da infiltrazioni e ammaloramento. Ottenuta l'autorizzazione integrativa dalla Soprintendenza, la Giunta stanzia quindi poco più di 38 mila euro, cui vanno ad aggiungersi 4.500 di contributo della proprietà privata per l'intervento sul terrazzo, per un totale di 43 mila euro".

Il progetto realizzato dal settore Manutenzione del Comune prevede: interventi al solaio del terrazzo sovrastante, dove sarà creata una soletta in calcestruzzo adeguatamente impermeabilizzata e rifatto il pavimento; il rinforzo e la riparazione della volta danneggiata, con la creazione di uno spessore di malta strutturale per inglobare una rete rinforzante in fibra naturale e acciaio; il rinforzo dell'arco di portico, mediante l'inserimento di tasselli connettori in propilene armato con fibra di vetro; la pulitura e il restauro delle superfici esterne.