Argelato: in casa mattoncini di ecstasy e francobolli di LSD, arrestato

Un 35enne italiano è finito in manette durante un’operazione antidroga dei Carabinieri che stavano indagando su un traffico di droghe destinate ai più giovani.

E' accaduto ad Argelato, dove il Nucleo Operativo Radiomobile Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto (BO), coadiuvato dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna, è riuscito a intercettare la droga che il trentacinquenne custodiva nella sua abitazione.

I militari hanno rinvenuto una cinquantina di grammi di supefacenti: 58 mattoncini di exstasy, con impressa la

scritta “NASA” e anche 41 francobolli di LSD (dietilamide dell’acido lisergico) "una rarità nel mondo della droga per via della sua potentissima azione allucinogena - fanno sapere i Carabinieri. Si sono verificati suicidi di giovani che dopo aver assunto LSD, si erano buttati nel vuoto, (dai ponti o dai tetti dei palazzi) perché erano convinti di volare".

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista in data odierna, in videoconferenza, presso gli uffici dei Carabinieri che hanno messo in atto l’operazione".