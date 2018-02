Argelato, furto all’isola ecologica: due in arresto

Una coppia di 41enni italiani sono finiti in manette per furto aggravato, continuato e in concorso. E’ accaduto l’altra sera, nel corso di un servizio coordinato tra Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano e agenti della Polizia Municipale Reno Galliera di contrasto ai reati predatori.

La coppia, residente nel padovano, è stata identificata mentre si trovava a bordo di una Volkswagen Golf che era stata vista aggirarsi con fare sospetto. All'interno del veicolo sono stati rinvenuti strumenti da scasso, diverse batterie per automobili e materiale ferroso. La refurtiva risultava rubata, mediante effrazione della recinzione perimetrale, da un’isola ecologica situata in via Chiarini.