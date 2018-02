Incendio notturno ad Argelato: prende fuoco la canna fumaria

Hanno utilizzato anche una termocamera i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Bologna e del distaccamento volontario di San Pietro in Casale, intervenuti con due squadre e l’ausilio di due autobottipompa, questa notte verso le ore 00.30 per spegnere la canna fumaria di una abitazione in Via San Donnino ad

Argelato.

Raggiunto il luogo dall'incendio, sono saliti sul tetto tramite l’autoscala, hanno dovuto rimuovere la copertura del camino ed eseguire il raschiamento interno tramite sistemi meccanici per eliminare le incrostazioni incandescenti evitando una possibile propagazione dell’incendio.