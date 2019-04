Furti in casa ad Argelato, malviventi arrestati in flagranza

Due persone sono state arrestate ad Argelato, colte in flagranza dopo aver commesso un furto in appartamento. Si tratta di un 20enne G.M., e un 23enne D.M., entrambi cittadini albanesi. Il più grande, pregiudicato, risulta anche rientrato illegalmente sul territorio nazionale.

I due sono stati presi nella serata dello scorso 2 aprile. Addosso a loro gli agenti della V sezione della Squadra Mobile della Polizia hanno trovato anche arnesi da scasso e qualche coltello, oltre alla refurtiva appena trafugata dalla casa 'visitata', monili in oro, preziosi, gioielli e orologi di valore. Portati in tribunale per direttissima ora entrambi sono in carcere alla Dozza.