Incidente ad Argelato: scontro auto-scooter, c'è un morto

E' morto prima del ricovero in ospedale. Così si è spento un 54enne originario del ferrarese, vittima di un incidente stradale lungo la via Canaletta, all'altezza del civico 15, ad Argelato. Lo schianto fatale ha avuto luogo nel primo pomeriggio, quando -secondo una prima ricostruzione operata dalla Polizia locale Reno Galliera- il maxi-scooter del 54enne si è scontrato frontalmente con una berlina proveniente dalla direzione opposta.

Le cause dello scontro sono ancora da chiarire, ma nell'impatto lo scooterista è stato sbalzato dalla sella per cadere poi a terra. Mentre sul posto veniva fatto arrivare l'elisoccorso, il 54enne è spirato dopo vari tentativi di rianimazione. Sotto choc ma non ferito il conducente dell'auto, un 63enne residente in un comune della pianura bolognese. Inevitabili le ripercussioni sul traffico locale: la strada è rimasta bloccata per alcune ore, per consentire i rilievi del caso.